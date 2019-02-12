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    Світоліна дізналася ім'я суперниці у 1/8 фіналу турніру в Досі

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    Олена Остапенко - Світоліна дізналася ім'я суперниці у 1/8 фіналу турніру в Досі
    Олена Остапенко

    Українці буде протистояти 22-а ракетка світу

    Визначилася суперниця першої ракетки України Еліни Світоліної на турнірі в Досі. Нею стала  латвійська тенісистка Олена Остапенко.

    В матчі першого кола латвійка в трьох сетах перемогла румунку Міхаелу Бузарнеску в трьох сетах: 6:1, 4:6, 6:2.

    Варто зазначити, що Остапенко вже двічі перемагала Світоліну: у 2017 році в третьому колі Вімблдону і в минулому сезоні в чвертьфіналі турніру в Майамі.

    Варто зазначити, що Світоліна начебто через травму відмовилася грати минулого тижня за збірну України у Кубку Федерації.

    Нагадаємо, сьогодні, 12 лютого, інша українська тенісистка Леся Цуренко впевнено подолала перший бар'єр турніру у столиці Катару.

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