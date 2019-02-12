Світоліна дізналася ім'я суперниці у 1/8 фіналу турніру в Досі



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Олена Остапенко

Українці буде протистояти 22-а ракетка світу

Визначилася суперниця першої ракетки України Еліни Світоліної на турнірі в Досі. Нею стала латвійська тенісистка Олена Остапенко.

В матчі першого кола латвійка в трьох сетах перемогла румунку Міхаелу Бузарнеску в трьох сетах: 6:1, 4:6, 6:2.

Варто зазначити, що Остапенко вже двічі перемагала Світоліну: у 2017 році в третьому колі Вімблдону і в минулому сезоні в чвертьфіналі турніру в Майамі.

Варто зазначити, що Світоліна начебто через травму відмовилася грати минулого тижня за збірну України у Кубку Федерації.

Нагадаємо, сьогодні, 12 лютого, інша українська тенісистка Леся Цуренко впевнено подолала перший бар'єр турніру у столиці Катару.