Леся Цуренко на одному диханні впоралася з першою суперницею і вийшла на Сімону Галеп



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Леся Цуренко не відчула труднощів з проходженням стартового раунду Фейсбук Лесі Цуренко

Українка розгромила іспанку Лару Аррубарену

24-та ракетка світу Леся Цуренко з України впевнено подолала перший бар'єр на турнірі з серії Premier у столиці Катару Досі (покриття - хард, призовий фонд - $916 131).

Правда, у стартовому матчі наша тенісистка зустрілася не з 19-ю ракеткою світу Каролін Ґарсією з Франції, як було вказано напередодні. Француженка травмувала ногу і в останній мить знялася зі змагань. Її замінила 94-та ракетка світу Лара Аррубарена з Іспанії. З Ларою Леся впоралася за годину і сім хвилин - 6:3, 6:0.

У другому колі Цуренко зіграє з екс-першою ракеткою світу Сімоною Галеп з Румунії. Досі суперниці зустрічалися між собою п'ять разів і щоразу перемагала Галеп. В останнє - у торішньому чвертьфіналу турніру в Цинциннаті (США). там румунка виграла 6:4, 6:1.

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