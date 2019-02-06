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    «Травмована» Світоліна наступного тижня зіграє на турнірі в Досі

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    Еліна Світоліна - «Травмована» Світоліна наступного тижня зіграє на турнірі в Досі
    Еліна Світоліна

    Світоліна отримала «wild card» від організаторів турніру в Катарі

    Перша ракетка України повернеться на тенісні корти наступного тижні в Досі, де пройде четвертий турнір серії «Прем'єр» в цьому сезоні.

    Свій останній матч в 2019 році Світоліна провела на Відкритому чемпіонаті Австралії, де в 1/4 фіналу програла майбутній переможниці «Мейджора» Наомі Осаці. 

    Нагадаємо, Еліна Світоліна планувала виступити цього тижня в Кубку Федерації. Однак, через начебто травму перша ракетка України відмовилася зіграти за збірну України у Польщі. Разом з тим, Федерація тенісу України у своїй заяві оголосила, що Світоліна не зіграє за збірну через фінансові аспекти.

    Як бачимо, травма не завадить Еліні зіграти вже наступного тижня у Катарі.

    Також путівки в основну сітку в Досі отримали Каролін Возняцьки (Данія), Онс Жабер (Туніс) і Фатма аль-Набхані (Оман). Турнір в Досі стартує 11 лютого.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Еліна Світоліна
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