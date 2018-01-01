Світоліна може стати першою ракеткою світу після Australian Open
- Сьогодні, 17:43
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Еліна Світоліна. Фото: Getty Images
23-річній спортсменці потрібно вийти у півфінал престижного тенісного турніру
Перша ракетка України та четверта ракетка планети Еліна Світоліна може очолити всесвітній рейтинг WTA.
Для цього, 23-річній спортсменці потрібно вийти у півфінал престижного тенісного турніру Australian Open, який відбудеться з 10-го по 28 січня 2018 року.
Окрім того, Світоліной варто сподіватися на те, аби її конкурентки у обличчі Сімони Халеп, Каролін Возняцкі, Гарбіньї Мугуруси, Кароліни Плішкової та Олени Остапенко якомога раніше опинилися поза бортом змагань.
Нагадаємо, після перемоги на турнірі серії Premier в Брісбені Світоліна піднялася на четверте місце в рейтингу.
Джерело: ТСН