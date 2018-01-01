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    Світоліна і Долгополов вийдуть на корт в перший день Australian Open

    Australian Open стартує 15 січня
    Чотири представники України в понеділок, 15 січня, стартують в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії. Еліна Світоліна, яка отримала на Australian Open, четвертий номер посіву, свій матч першого кола проти тенісистки з кваліфікації проведе четвертим запуском на третьому корті. Точний час початку матчу невідомо і буде залежати від
    • Сьогодні, 14:01
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    Еліна Світоліна та Олександр Долгополов. Фото: btu.org.ua
    Еліна Світоліна та Олександр Долгополов. Фото: btu.org.ua

    Australian Open стартує 15 січня

    Чотири представники України в понеділок, 15 січня, стартують в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії.

    Еліна Світоліна, яка отримала на Australian Open, четвертий номер посіву, свій матч першого кола проти тенісистки з кваліфікації проведе четвертим запуском на третьому корті. Точний час початку матчу невідомо і буде залежати від попередніх поєдинків на цьому корті.

    Єдиний представник України в чоловічому одиночному розряді Олександр Долгополов на 19-му корті о 2:00 за київським часом зіграє з австрійцем Андреасом Хайдер-Маурером.

    Катерина Козлова другим запуском на восьмому корті зіграє з 15-ю ракеткою турніру Анастасією Павлюченковою. Катерина Бондаренко на 12-му корті третім запуском за вихід в наступний раунд посперечається з переможницею кваліфікації або «лакі-лузером».

    Джерело: sportarena.com

    теніс Катерина Козлова Катерина Бондаренко Еліна Світоліна Олександр Долгополов
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