Світоліна і Долгополов вийдуть на корт в перший день Australian Open
- Сьогодні, 14:01
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Australian Open стартує 15 січня
Чотири представники України в понеділок, 15 січня, стартують в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії.
Еліна Світоліна, яка отримала на Australian Open, четвертий номер посіву, свій матч першого кола проти тенісистки з кваліфікації проведе четвертим запуском на третьому корті. Точний час початку матчу невідомо і буде залежати від попередніх поєдинків на цьому корті.
Єдиний представник України в чоловічому одиночному розряді Олександр Долгополов на 19-му корті о 2:00 за київським часом зіграє з австрійцем Андреасом Хайдер-Маурером.
Катерина Козлова другим запуском на восьмому корті зіграє з 15-ю ракеткою турніру Анастасією Павлюченковою. Катерина Бондаренко на 12-му корті третім запуском за вихід в наступний раунд посперечається з переможницею кваліфікації або «лакі-лузером».
Джерело: sportarena.com