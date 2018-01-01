Світоліна стала четвертою ракеткою світу
- Сьогодні, 08:40
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Еліна Світоліна
Першим номером рейтингу продовжує залишатися румунка Сімона Халеп
Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася з шостого на четверту сходинку в оновленому від 8 січня рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Про це повідомляється на сайті організації.
Таким чином, українка отримає четвертий номер посіву на Відкритому чемпіонаті Австралії - першому «шоломі» сезону-2018, що дозволить їй отримати легшу сітку.
Першим номером рейтингу продовжує залишатися румунка Сімона Халеп. На друге місце вийшла датчанка Каролін Возняцкі, відтіснила на третю сходинку іспанку Гарбінє Мугуруса.
Рейтинг WTA. 8 січня:
1 (1). Сімона Халеп (Румунія) – 6425
2 (3). Кароліна Возняцкі (Данія) – 6095
3 (2). Гарбінє Мугуруса (Іспанія) – 6005
4 (6). Еліна Світоліна (Україна) – 5785
5 (5). Вінус Вільямс (США) – 5567
6 (4). Кароліна Плішкова (Чехія) – 5445
7 (7). Олена Остапенко (Латвія) – 4901
8 (8). Каролін Гарсія (Франція) – 4385
9 (9). Йоханна Конта (Велика Британія) – 3600
10 (10). Коко Вандевен (США) – 3258.
Нагадаємо, Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA в австралійському Брісбені. Українка в фіналі розгромила представницю Білорусі Олександру Сосновіч з рахунком 6:2, 6:1.Таким чином, Еліна здобула перший трофей на першому ж своєму турнірі в сезоні. Минулого року Світоліна виграла 5 турнірів WTA. Всього для Еліни це 10 титул в кар'єрі і перший в серії Прем'єр.