Еліна Світоліна перемогла на першому турнірі у 2018 році
- Сьогодні, 12:18
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Розсилка
У фіналі турніру в Брісбені Еліна Світоліна не залишила шансів Олександрі Сасновіч
Перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла сенсаційну білоруску Олександру Сасновіч і стала чемпіонкою турніру серії WTA Premier в Брісбені з призовим фондом $ 894,700.
Світоліна на шляху до дебютного фіналу в Брісбені програла лише один сет і пройшла двох суперниць з топ-10 - Йоханну Конту і Кароліну Плішкову.
Для Сасновіч головний турнір в кар'єрі міг завершитися ще в фіналі кваліфікації - білоруска поступалася Поліні Моновій 3:6, 2:4, але зуміла прорватися в основну сітку, а потім послідовно вибила Христину Младеновіч, Анетт Контавейт, Алізе Корне та Анастасію Севастову.
Дебютна особиста зустріч між Світоліной і Сасновіч для українки почалася з оптимального сценарію - Еліна з першої спроби зробила брейк і пішла у відрив. За рахунку 3:0 Світоліна могла остаточно закривати всі питання, але не реалізувала потрійний брейк-поінт.
На своїй подачі українка без проблем брала один гейм за іншим, а в кінцівці партії за рахунку 5:2 потужним ударом зліва реалізувала черговий брейк-поінт і закрила сет на прийомі.
У другій партії Світоліна всупереч старанням Сасновіч продовжила домінувати на корті. Еліна візуально дуже легко справлялася з розмашистими атаками суперниці, а в геймах на своїй подачі так і підпустила білоруську до брейк-поінту.
За рахунку 5:1 Світоліна всуху захистила свою подачу і поставила красиву крапку в бездоганною першому тижні нового сезону.
Ключовим фактором розгромної перемоги Світоліної в фіналі Brisbane International став разючий контраст в якості гри на своїй подачі. Еліна подала 10 ейсів і виграла 86% розіграшів з першого м'яча. У Сасновіч лише одна подача на виліт і провальні 38% реалізації розіграшів з першої подачі.
Еліна Світоліна в Брісбені оформила десятий титул в кар'єрі і продовжила свою серію з перемогами на турнірах WTA до шести сезонів.
Дебютний успіх на змаганнях категорії Premier приніс українці більше 190 тисяч доларів призових і 470 рейтингових очок, що дозволить їй з понеділка піднятися на четвертий рядок у світовому рейтингу WTA.
Brisbane International presented by Suncorp - 2018 з тенісу
WTA Premier
Жіночий тенісний турнір у Брісбені, Австралія
Призовий фонд: $ 894,700
Фінал
Еліна Світоліна (Україна, 3) - Олександра Сасновіч (Білорусь) - 6:2, 6:1
Джерело: sportarena.com