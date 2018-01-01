Еліна Світоліна зробила чемпіонську фотосесію в Брісбені (фотогалерея)

Українка в Брісбені оформила десятий титул в кар'єрі

У суботу, 6 грудня, у фіналі турніру в Брісебені Еліна Світоліна здобула перемогу з рахунком 6-2, 6-1 над Олександрою Сасновіч. Українка в Брісбені оформила десятий титул в кар'єрі і продовжила свою серію з перемогами на турнірах WTA до шести сезонів. Дебютний успіх на змаганнях категорії Premier приніс українці більше 190 тисяч доларів призових



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Еліна Світоліна. Фото: Brisbane Tennis

Українка в Брісбені оформила десятий титул в кар'єрі

У суботу, 6 грудня, у фіналі турніру в Брісебені Еліна Світоліна здобула перемогу з рахунком 6-2, 6-1 над Олександрою Сасновіч.

Українка в Брісбені оформила десятий титул в кар'єрі і продовжила свою серію з перемогами на турнірах WTA до шести сезонів.

Дебютний успіх на змаганнях категорії Premier приніс українці більше 190 тисяч доларів призових і 470 рейтингових очок, що дозволить їй з понеділка піднятися на четвертий рядок у світовому рейтингу WTA.

Українка фотографувалася разом з трофеєм «Brisbane International».