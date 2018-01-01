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    Еліна Світоліна зробила чемпіонську фотосесію в Брісбені (фотогалерея)

    Українка в Брісбені оформила десятий титул в кар'єрі
    У суботу, 6 грудня, у фіналі турніру в Брісебені Еліна Світоліна здобула перемогу з рахунком 6-2, 6-1 над Олександрою Сасновіч. Українка в Брісбені оформила десятий титул в кар'єрі і продовжила свою серію з перемогами на турнірах WTA до шести сезонів. Дебютний успіх на змаганнях категорії Premier приніс українці більше 190 тисяч доларів призових
    • Сьогодні, 12:30
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    Еліна Світоліна. Фото:&nbsp;Brisbane Tennis
    Еліна Світоліна. Фото: Brisbane Tennis

    Українка в Брісбені оформила десятий титул в кар'єрі

    У суботу, 6 грудня, у фіналі турніру в Брісебені Еліна Світоліна здобула перемогу з рахунком 6-2, 6-1 над Олександрою Сасновіч.

    Українка в Брісбені оформила десятий титул в кар'єрі і продовжила свою серію з перемогами на турнірах WTA до шести сезонів.

    Дебютний успіх на змаганнях категорії Premier приніс українці більше 190 тисяч доларів призових і 470 рейтингових очок, що дозволить їй з понеділка піднятися на четвертий рядок у світовому рейтингу WTA.

    Українка фотографувалася разом з трофеєм «Brisbane International».

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    Еліна Світоліна зробила чемпіонську фотосесію в Брісбені (фотогалерея)
    Еліна Світоліна зробила чемпіонську фотосесію в Брісбені (фотогалерея)
    Еліна Світоліна зробила чемпіонську фотосесію в Брісбені (фотогалерея)
    Еліна Світоліна зробила чемпіонську фотосесію в Брісбені (фотогалерея)
    Еліна Світоліна зробила чемпіонську фотосесію в Брісбені (фотогалерея)
    Еліна Світоліна зробила чемпіонську фотосесію в Брісбені (фотогалерея)

    теніс Еліна Світоліна
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