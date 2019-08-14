Світоліна впевнено стартувала в Цинциннаті і тепер спробує поквитатися за поразку в Торонто



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Еліна Світоліна перемогла і подумки вже в матчі, в якому треба реваншуватися Instagram Еліни Світоліної

Еліна не помітила 23-ї тенісистки світу

Сьома ракетка світу Еліна Світоліна з України успішно стартувала на турнірі із серії Premier 5 в американському Цинциннаті (покриття – хард, призовий фонд - $2 944 486).

Наша тенісистка розпочала змагання з другого кола і обіграла в 1/16 фіналу бельгійку Еліс Мертенс (WTA №23) – 6:4, 6:1.

Матч тривав годину і 13 хвилин. Впродовж гри Мертенс вела в рахунку лише на старті обох сетів.

В 1/8 фіналу Світоліна зіграє з переможницею пари Софія Кенін (США) – Заріна Діяз (Казахстан). Нагадаємо, що саме Кенін зупинила Еліну минулого тижня, в чвертьфінальному матчі Rogers Cup у Торонто.