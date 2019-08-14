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    Світоліна впевнено стартувала в Цинциннаті і тепер спробує поквитатися за поразку в Торонто

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    Еліна Світоліна перемогла і подумки вже в матчі, в якому треба реваншуватися - Світоліна впевнено стартувала в Цинциннаті і тепер спробує поквитатися за поразку в Торонто
    Еліна Світоліна перемогла і подумки вже в матчі, в якому треба реваншуватися
    Instagram Еліни Світоліної

    Еліна не помітила 23-ї тенісистки світу

    Сьома ракетка світу Еліна Світоліна з України успішно стартувала на турнірі із серії Premier 5 в американському Цинциннаті (покриття – хард, призовий фонд - $2 944 486).

    Наша тенісистка розпочала змагання з другого кола і обіграла в 1/16 фіналу бельгійку Еліс Мертенс (WTA №23) – 6:4, 6:1.

    Матч тривав годину і 13 хвилин. Впродовж гри Мертенс вела в рахунку лише на старті обох сетів.

    В 1/8 фіналу Світоліна зіграє з переможницею пари Софія Кенін (США) – Заріна Діяз (Казахстан). Нагадаємо, що саме Кенін зупинила Еліну минулого тижня, в чвертьфінальному матчі Rogers Cup у Торонто.  

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    теніс Еліна Світоліна Еліс Мертенс Софія Кенін
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