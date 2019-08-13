19-річна українка Ястремська обіграла одну з найвидатніших тенісисток сучасності



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Даяна Ястремська перемогла ще одну титуловану тенісистку Федерація тенісу України

Даяна створила сенсацію

32-га ракетка світу Даяна Ястремська з України створила сенсацію в стартовому раунді турніру із серії Premier 5 в американському Цинциннаті (покриття – хард, призовий фонд - $2 944 486).

В 1/32 фіналу 19-річна одеситка перемогла екс-першу ракетку світу, чемпіонку Australian Open-2018 Каролін Возняцкі із Данії – 6:4, 6:4.

Матч тривав годину і 37 хвилин. Даяна була банально агресивнішою – виграла активно 27 розіграшів проти 20-ти, мала помітну перевагу (6:1) за ейсами. Це компенсувало велику кількість подвійних помилок (8:3).

У другому колі Ястремська зіграє зі ще однією титулованою тенісисткою, екс-другою ракеткою світу, чемпіонкою Roland Garros-2004 і US Open-2009 Свєтланою Кузнєцовою із РФ, котра зараз радше бореться з травмами і скотилася в рейтингу на 153-тє місце. Тим не менш, у стартовому поєдинку Цинциннаті Кузнєцова продемонструвала непогану готовність, перемігши 11-ту тенісистку світу Анастасію Севастову з Латвії. Досі Даяна і Свєтлана між собою не грали.

Читайте також: Даяна Ястремська перемогла дворазову чемпіонку Australian Open