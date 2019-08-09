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    Світоліна програла чвертьфінал, який розпочинала з переваги 4:0

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    Еліна Світоліна не змогла зупинити переможної ходи Софії Кенін - Світоліна програла чвертьфінал, який розпочинала з переваги 4:0
    Еліна Світоліна не змогла зупинити переможної ходи Софії Кенін
    Великий теніс України

    Українка не змогла розвинути успіху

    Сьома ракетка світу Еліна Світоліна з України припинила виступи на турнірі із серії Premier 5 у канадському Торонто (покриття – хард, призовий фонд - $2 830 000).

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    У чвертьфіналі наша тенісна прима поступилася 29-й тенісистці світу Софії Кенін із США – 6:7(2), 4:6.

    Матч тривав годину і 47 хвилин. Еліна феєрично почала поєдинок, проте повівши 4:0, почала втрачати перевагу. Так чи інакше, за рахунку 5:3 українка була в геймі від перемоги в першому сеті. Та не вдалося – поразка на тай-брейку, невдача в другій партії, а з нею і програний матч у цілому.

    Таким чином, Кенін у Торонто перемогла обох найсильніших українських тенісисток. В 1/8 фіналу вона здолала Даяну Ястремську. Ще раніше Софія перемогла першу ракетку світу Ешлі Барті з Австралії. В півфіналі Кенін зустрінеться з переможницею пари Кароліна Плішкова (Чехія) – Б’янка Андреєску (Канада).

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