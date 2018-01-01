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    Світоліна впевнено виходить до півфінальної стадії турніру WTA в ОАЕ

    У чвертьфіналі Еліна у двох сетах розібралася з японкою Осакою
    Еліна Світоліна доволі впевнено пробилася до півфіналу турніру WTA Premier у Дубаї. У чвертьфіналі перша ракетка України розібралася з японською тенісисткою Наомі Осакою. Українка віддала своїй суперниці лише шість геймів і перемогла у двох сетах. Світоліна й Осака до сьогодні зустрічалися на корті тричі. І тільки зараз українка зрівняла рахунок
    • Сьогодні, 21:25
    • Розсилка
    Еліна Світоліна
    Еліна Світоліна

    У чвертьфіналі Еліна у двох сетах розібралася з японкою Осакою

    Еліна Світоліна доволі впевнено пробилася до півфіналу турніру WTA Premier у Дубаї.

    У чвертьфіналі перша ракетка України розібралася з японською тенісисткою Наомі Осакою.

    Українка віддала своїй суперниці лише шість геймів і перемогла у двох сетах.

    Світоліна й Осака до сьогодні зустрічалися на корті тричі. І тільки зараз українка зрівняла рахунок особистих зустрічей – 2:2.

    У півфіналі Еліна Світоліна зіграє з Ангелік Кербер з Німеччини.

    Dubai Duty Free Tennis Championships – 2018

    WTA Premier

    Жіночий тенісний турнір у Дубаї, ОАЕ

    Призовий фонд: $2,623,485

    Чвертьфінал

    Еліна Світоліна (Україна) – Наомі Осака (Японія, WC) – 6:2, 6:4

    теніс Еліна Світоліна ОАЕ
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