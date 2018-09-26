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    Світоліна знову повернеться до переліку п'яти найкращих тенісисток світу

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    Еліна Світоліна. Фото: Weibo - Світоліна знову повернеться до переліку п'яти найкращих тенісисток світу
    Еліна Світоліна. Фото: Weibo

    Відбудеться це 1 жовтня

    В оновленому рейтингу WTA за 1 жовтня українка Еліна Світоліна посяде п'яте місце.

    Через поразку у тригодинному протистоянні з Катержиною Синяковою чинна чемпіонка Wuhan Open Каролін Гарсія втратить чотири позиції у рейтингу (з четвертого місця переміститься на восьме).

    Таким чином, Петра Квітова стане четвертою ракеткою світу, а Еліна Світоліна – п'ятою, інформує btu.org.ua.

    Нагадаємо, українська тенісистка також програла свій перший поєдинок в Ухані – Аріні Соболенко.

    Вибули з боротьби й інші представниці топ-10: Кароліна Плішкова, Слоан Стівенс і Юлія Гергес, а Наомі Осака знялася зі змагань до старту.

    29 вересня у Пекіні розпочнеться боротьба на заключному у цьому році турнірі з серії WTA Premier Mandatory.

    Раніше повідомлялося, що Світоліна до кінця року буде працювати з американським тренером Савіано.

    теніс Еліна Світоліна рейтинг
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