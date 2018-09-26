Світоліна знову повернеться до переліку п'яти найкращих тенісисток світу



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Еліна Світоліна. Фото: Weibo

Відбудеться це 1 жовтня

В оновленому рейтингу WTA за 1 жовтня українка Еліна Світоліна посяде п'яте місце.

Через поразку у тригодинному протистоянні з Катержиною Синяковою чинна чемпіонка Wuhan Open Каролін Гарсія втратить чотири позиції у рейтингу (з четвертого місця переміститься на восьме).

Таким чином, Петра Квітова стане четвертою ракеткою світу, а Еліна Світоліна – п'ятою, інформує btu.org.ua.

Нагадаємо, українська тенісистка також програла свій перший поєдинок в Ухані – Аріні Соболенко.

Вибули з боротьби й інші представниці топ-10: Кароліна Плішкова, Слоан Стівенс і Юлія Гергес, а Наомі Осака знялася зі змагань до старту.

29 вересня у Пекіні розпочнеться боротьба на заключному у цьому році турнірі з серії WTA Premier Mandatory.

Раніше повідомлялося, що Світоліна до кінця року буде працювати з американським тренером Савіано.