Світоліна програла білорусці Соболенко у трьох сетах на турнірі в Китаї



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Еліна Світоліна залишає змагання в Ухані

Друге коло

Еліна Світоліна (Україна, 6) - Арина Соболенко (Білорусь) 4-6, 6-2, 1-6

Дівчата провели на корті майже дві години. У першому сеті українка лідирувала 4-2, але потім чотири гейми поспіль виграла її суперниця. Світоліна виконала два брейка в наступній партії, щоб перевести гру у вирішальний сет. Соболенко реалізувала по брейкпоїнту у двох геймах, а коли подавала на перемогу, відігралася з 15-40. Аріна всьоме цього сезону обіграла представницю топ-10 світового рейтингу.

Для Еліни Світоліної це був перший матч після поразки в четвертому раунді US Open. Аріна Соболенко також залишила Нью-Йорк після 1/8 фіналу, але вже встигла зіграти у Квебеку, де програла на старті змагань.

Вчора в першому раунді в Ухані білоруска у трьох сетах здолала Карлу Суарес-Наварро. Наступною суперницею Аріни Соболенко в Ухані стане переможниця матчу Юлія Гергес - Софія Кенін.

Раніше повідомлялося, що Світоліна буде працювати з американським тренером Савіано до кінця поточного року.

Джерело: btu.org.ua