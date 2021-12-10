Time назвав найкращого спортсмена року

Сімона Байлз була фавориткою Олімпіади, проте через психічні проблеми не змогла завершити виступи

Американська гімнастка Сімона Байлз стала спортсменкою року за версією Time. Спортсменка вважалася головною фавориткою Олімпійських ігор у Токіо, але через психічні проблеми завоювала лише «срібло» і «бронзу», а в командних змаганнях не змогла завершити виступи.

Також Байлз після Ігор розповіла про сексуальні домагання з боку колишнього лікаря команди Ларрі Нарсона.

«Їй довелося цього року не лише справлятися з синдромом дефіциту уваги без необхідної медикаментозної підтримки під час змагань у Японії, а й свідчити в органах ФБР, олімпійських, паралімпійських та гімнастичних комітетах США з дуже делікатного приводу. Щоб відзначити її досягнення і в спорті, і в житті журнал Time визнав її найкращим атлетом 2021 року», – так написав про спортсменку Time.

Сімона Байлз є 19-разовою чемпіонкою світу і 4-разовою переможницею Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро.