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    Прима української гімнастики виходить заміж

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    Діана Варинська відпочиває від спорту - Прима української гімнастики виходить заміж
    Діана Варинська відпочиває від спорту
    фото з відкритих джерел

    Діані Варинській зробив пропозицію спортсмен з Казахстану

    Українська гімнастка Діана Варинська, яка після виступів на Олімпіаді в Токіо перенесла операцію і відпочиває від великого спорту, виходить заміж. Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці в соцмережах, опублікувавши фото з нареченим.

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    Її обранець – гімнаст з Казахстану Мілад Карімі. Він також виступав у Токіо, де кваліфікувався одразу в три фінали. Раніше був призером на Азіатських іграх.

    Діана Варинська – чемпіонка Європи 200 року в командних змаганнях. У Токіо виступала в багатоборстві.

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    Мілад зробив Діані пропозицію на фоні найвищого хмарочосу в світі «Бурдж Халіфа». Українка відповіла згодою.

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    Теги: Олімпіада спортивна гімнастика Діана Варинська
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    Прима української гімнастики виходить заміж