Прима української гімнастики виходить заміж

Діані Варинській зробив пропозицію спортсмен з Казахстану

Українська гімнастка Діана Варинська, яка після виступів на Олімпіаді в Токіо перенесла операцію і відпочиває від великого спорту, виходить заміж. Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці в соцмережах, опублікувавши фото з нареченим.

Її обранець – гімнаст з Казахстану Мілад Карімі. Він також виступав у Токіо, де кваліфікувався одразу в три фінали. Раніше був призером на Азіатських іграх.

Діана Варинська – чемпіонка Європи 200 року в командних змаганнях. У Токіо виступала в багатоборстві.

Мілад зробив Діані пропозицію на фоні найвищого хмарочосу в світі «Бурдж Халіфа». Українка відповіла згодою.