  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Стало відомо, скільки Світоліна заробила за кар’єру

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Еліна Світоліна є однією з найуспішніших тенісисток світу - Стало відомо, скільки Світоліна заробила за кар’єру
    Еліна Світоліна є однією з найуспішніших тенісисток світу
    фото з відкритих джерел

    Українська тенісистка назбирала призових більше $21 млн

    Перша ракетка України Еліна Світоліна посіла 19 місце у списку тенісисток, які найбільше заробили за кар'єру. Про це повідомляє Tennis 365. Переможниця Підсумкового турніру WTA 2018 року ы бронзова призерка Олімпіади-2020 отримала призових у сумі $21,156,858.

    Найуспішнішими тенісистками є сестри Вінус та Серена Вільямс. Третє місце посіла Марія Шарапова, яка була спіймана на вживанні допінгу, відбула дискваліфікацію, спробувала повернутися в теніс і завершила кар’єру.

    Топ-10 тенісисток, які найбільше заробили за кар'єру:

    1. Серена Вільямс (США) – $94 518 971 доларів

    2. Вінус Вільямс (США) – $42 280 541

    3. Марія Шарапова (ОКР) – $38 777 962

    4. Симона Халеп (Румунія) – $37 950 240

    5. Кароліна Возняцкі (Данія) – $35 233 415

    6. Вікторія Азаренко (Білорусь) – $33 733 916

    7. Петра Квітова (Чехія) – $33 420 592

    8. Анжеліка Кербер (Німеччина) – $31 327 924

    9. Агнешка Радваньська (Польща) – $27 683 807

    10. Світлана Кузнєцова (ОКР) – $25 816 890...

    19. Еліна Світоліна (Україна) – $21,156,858.

    Раніше Сімона Халеп, яка зменшила груди на чотири розміри, погодилася вийти заміж за мільярдера.

    Читайте також:

    Теги: теніс Еліна Світоліна Сімона Халеп Серена Вільямс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стало відомо, скільки Світоліна заробила за кар’єру