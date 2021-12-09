Стало відомо, скільки Світоліна заробила за кар’єру

Українська тенісистка назбирала призових більше $21 млн

Перша ракетка України Еліна Світоліна посіла 19 місце у списку тенісисток, які найбільше заробили за кар'єру. Про це повідомляє Tennis 365. Переможниця Підсумкового турніру WTA 2018 року ы бронзова призерка Олімпіади-2020 отримала призових у сумі $21,156,858.

Найуспішнішими тенісистками є сестри Вінус та Серена Вільямс. Третє місце посіла Марія Шарапова, яка була спіймана на вживанні допінгу, відбула дискваліфікацію, спробувала повернутися в теніс і завершила кар’єру.

Топ-10 тенісисток, які найбільше заробили за кар'єру:

1. Серена Вільямс (США) – $94 518 971 доларів

2. Вінус Вільямс (США) – $42 280 541

3. Марія Шарапова (ОКР) – $38 777 962

4. Симона Халеп (Румунія) – $37 950 240

5. Кароліна Возняцкі (Данія) – $35 233 415

6. Вікторія Азаренко (Білорусь) – $33 733 916

7. Петра Квітова (Чехія) – $33 420 592

8. Анжеліка Кербер (Німеччина) – $31 327 924

9. Агнешка Радваньська (Польща) – $27 683 807

10. Світлана Кузнєцова (ОКР) – $25 816 890...

19. Еліна Світоліна (Україна) – $21,156,858.

Раніше Сімона Халеп, яка зменшила груди на чотири розміри, погодилася вийти заміж за мільярдера.