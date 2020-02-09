Титулований український атлет повернувся в спорт після травми третім місцем в Естонії (фото)
Олексій Касьянов випередив призера чемпіонату світу
Indoor Combined Events Tallinn
Багатоборець Олексій Касьянов показав гарно розпочав олімпійський сезон
Український багатоборець Олексій Касьянов посів третє місце на турнірі Indoor Combined Events в естонській столиці Таллінні.
За підсумками семиборства запорізький легкоатлет набрав 5 958 очок і залишив на четвертому місці срібного призера чемпіонату світу-2019 Майкела Уйбо з Естонії.
Олексій показав такі результати: біг 60 м – 6,97 секунди; стрибки у довжину – 7,41 м; штовхання ядра – 15,05 м; стрибки у висоту – 1,96 м; біг 60 м з бар'єрами – 8,04 секунди; стрибки з жердиною – 4,60 м; біг 1 000 м - 2.43,99.
Indoor Combined Events Tallinn
Переможцем турніру став іспанець Хорхе Уренья, який набрав 6 091 очок, друге місце посів естонець Рісто Ліллеметс – 5 996.
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