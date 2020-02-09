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    Титулований український атлет повернувся в спорт після травми третім місцем в Естонії (фото)

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    Олексій Касьянов випередив призера чемпіонату світу - Титулований український атлет повернувся в спорт після травми третім місцем в Естонії (фото)
    Олексій Касьянов випередив призера чемпіонату світу
    Indoor Combined Events Tallinn

    Багатоборець Олексій Касьянов показав гарно розпочав олімпійський сезон

    Український багатоборець Олексій Касьянов посів третє місце на турнірі Indoor Combined Events в естонській столиці Таллінні.  

    За підсумками семиборства запорізький легкоатлет набрав 5 958 очок і залишив на четвертому місці срібного призера чемпіонату світу-2019 Майкела Уйбо з Естонії.

    Олексій показав такі результати: біг 60 м – 6,97 секунди; стрибки у довжину – 7,41 м; штовхання ядра – 15,05 м; стрибки у висоту – 1,96 м; біг 60 м з бар'єрами – 8,04  секунди; стрибки з жердиною – 4,60 м; біг 1 000 м - 2.43,99.

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    Титулований український атлет повернувся в спорт після травми третім місцем в Естонії (фото)
    Титулований український атлет повернувся в спорт після травми третім місцем в Естонії (фото)
    Титулований український атлет повернувся в спорт після травми третім місцем в Естонії (фото)
    Титулований український атлет повернувся в спорт після травми третім місцем в Естонії (фото)
    Титулований український атлет повернувся в спорт після травми третім місцем в Естонії (фото)
    Титулований український атлет повернувся в спорт після травми третім місцем в Естонії (фото)
    Титулований український атлет повернувся в спорт після травми третім місцем в Естонії (фото)
    Титулований український атлет повернувся в спорт після травми третім місцем в Естонії (фото)
    Титулований український атлет повернувся в спорт після травми третім місцем в Естонії (фото)
    Титулований український атлет повернувся в спорт після травми третім місцем в Естонії (фото)
    Indoor Combined Events Tallinn

    Переможцем турніру став іспанець Хорхе Уренья, який набрав 6 091 очок, друге місце посів естонець Рісто Ліллеметс – 5 996.

     Читайте також: Найгарніша пара української легкої атлетики: Фату на нашому весіллі може нести донечка
    багатоборство легка атлетика Олексій Касьянов Хорхе Уренья Майкел Уйбо Рісто Ліллеметс
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