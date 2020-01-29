Чемпіонат світу з легкої атлетики відмінили через коронавірус
Змагання змістили у часі на рік
World Athletics прийняла рішення перенести чемпіонат світу в приміщенні, який повинен був відбутися в березні в Нанкіні (Китай), на березень 2021 року у зв'язку з поширенням у цій країні коронавірусу, повідомляє прес-служба Міжнародної федерації.
World Athletics висловила подяку країнам і містам, які зголосилися замінити Нанкін як місце проведення чемпіонату. Однак, щоб не змінювати терміни проведення змагань, від варіанту перенесення турніру в іншу країну було вирішено відмовитися.
«Тепер ми будемо працювати зі спортсменами, нашими партнерами і організаційним комітетом Нанкіна, щоб у 2021 році провести цей захід. Ми хотіли б, щоб Нанкін був господарем чемпіонату, враховуючи велике планування і підготовку, яку вони вклали в цей захід», - йдеться в заяві World Athletics.
Через спалах пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу 2019-nCoV, у Китаї до квітня скасовані всі спортивні заходи. Кількість тих, хто заразився в Китаї, перевищує шість тисяч осіб, понад 130 померли.