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    Чемпіонат світу з легкої атлетики відмінили через коронавірус

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    Чемпіонату світу в Нанкіні цьогоріч не буде - Чемпіонат світу з легкої атлетики відмінили через коронавірус
    Чемпіонату світу в Нанкіні цьогоріч не буде
    World Athletics

    Змагання змістили у часі на рік

    World Athletics прийняла рішення перенести чемпіонат світу в приміщенні, який повинен був відбутися в березні в Нанкіні (Китай), на березень 2021 року у зв'язку з поширенням у цій країні коронавірусу, повідомляє прес-служба Міжнародної федерації.

    World Athletics висловила подяку країнам і містам, які зголосилися замінити Нанкін як місце проведення чемпіонату. Однак, щоб не змінювати терміни проведення змагань, від варіанту перенесення турніру в іншу країну було вирішено відмовитися.

    «Тепер ми будемо працювати зі спортсменами, нашими партнерами і організаційним комітетом Нанкіна, щоб у 2021 році провести цей захід. Ми хотіли б, щоб Нанкін був господарем чемпіонату, враховуючи велике планування і підготовку, яку вони вклали в цей захід», - йдеться в заяві World Athletics.

    Через спалах пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу 2019-nCoV, у Китаї до квітня скасовані всі спортивні заходи. Кількість тих, хто заразився в Китаї, перевищує шість тисяч осіб, понад 130 померли.

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    чемпіонат світу легка атлетика
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