Ткаленко пропускає збір команди України з біатлону через проблеми з плечем



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Руслан Ткаленко. Фото biathlon.com.ua

Руслан змушений буде пропустити до місяця

Вболівальники могли звернути увагу, що у контрольних тренуваннях, які чоловіча збірна України провела на тренувальному зборі в Обертілліасі, був відсутній один зі спортсменів основної обойми.

Мова йде про Руслана Ткаленка, інформує biathlon.com.ua.

Як повідомив сам спортсмен, він наразі змушений відмовитися від тренувань через болі у плечі.

За рекомендацією лікарів, необхідно утриматися від навантажень протягом 3-4 тижнів.

Рішення про участь у наступному тренувальному зборі команди, який розпочнеться 3 вересня в Оберхофі, буде прийнято пізніше на підставі медичного обстеження.

Нагадаємо, Артем Прима виграв контрольну гонку чоловічої команди України з біатлону в Австрії.

А згодом він же знову показав найкращий час у контрольній гонці збірної України з біатлону.