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    Ткаленко пропускає збір команди України з біатлону через проблеми з плечем

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    Руслан Ткаленко. Фото biathlon.com.ua - Ткаленко пропускає збір команди України з біатлону через проблеми з плечем
    Руслан Ткаленко. Фото biathlon.com.ua

    Руслан змушений буде пропустити до місяця

    Вболівальники могли звернути увагу, що у контрольних тренуваннях, які чоловіча збірна України провела на тренувальному зборі в Обертілліасі, був відсутній один зі спортсменів основної обойми.

    Мова йде про Руслана Ткаленка, інформує biathlon.com.ua.

    Як повідомив сам спортсмен, він наразі змушений відмовитися від тренувань через болі у плечі.

    За рекомендацією лікарів, необхідно утриматися від навантажень протягом 3-4 тижнів.

    Рішення про участь у наступному тренувальному зборі команди, який розпочнеться 3 вересня в Оберхофі, буде прийнято пізніше на підставі медичного обстеження.

    Нагадаємо, Артем Прима виграв контрольну гонку чоловічої команди України з біатлону в Австрії.

    А згодом він же знову показав найкращий час у контрольній гонці збірної України з біатлону.

    біатлон Збірна України Артем Прима
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