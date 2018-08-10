Ткаленко пропускає збір команди України з біатлону через проблеми з плечем
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Руслан змушений буде пропустити до місяця
Вболівальники могли звернути увагу, що у контрольних тренуваннях, які чоловіча збірна України провела на тренувальному зборі в Обертілліасі, був відсутній один зі спортсменів основної обойми.
Мова йде про Руслана Ткаленка, інформує biathlon.com.ua.
Як повідомив сам спортсмен, він наразі змушений відмовитися від тренувань через болі у плечі.
За рекомендацією лікарів, необхідно утриматися від навантажень протягом 3-4 тижнів.
Рішення про участь у наступному тренувальному зборі команди, який розпочнеться 3 вересня в Оберхофі, буде прийнято пізніше на підставі медичного обстеження.
Нагадаємо, Артем Прима виграв контрольну гонку чоловічої команди України з біатлону в Австрії.
А згодом він же знову показав найкращий час у контрольній гонці збірної України з біатлону.