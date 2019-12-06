Трансферний бан «Челсі» скорочено: клуб зможе купляти гравців вже в січні



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Трансферна заборона була накладена на «Челсі» через неодноразові порушення при переходах юних футболістів

Спортивний арбітражний суд (CAS) на своєму офіційному сайті оголосив про перегляд санкцій щодо лондонського «Челсі» з боку ФІФА.

За підсумками перегляду справи заборона на трансфери, накладена на англійський клуб в цьому році і розрахована на два трансферних вікна, був скорочений до одного періоду. Таким чином, «Челсі» зможе купувати футболістів вже в січні наступного року. Також був удвічі скорочений штраф для клубу, який тепер становить €273,4 тис.

Нагадаємо, трансферна заборона була накладена на «Челсі» через неодноразові порушення при переходах юних футболістів.

Через бан клуб не купив жодного гравця перед початком нинішнього сезону.