Трансферний бан «Челсі» скорочено: клуб зможе купляти гравців вже в січні
Трансферна заборона була накладена на «Челсі» через неодноразові порушення при переходах юних футболістів
Спортивний арбітражний суд (CAS) на своєму офіційному сайті оголосив про перегляд санкцій щодо лондонського «Челсі» з боку ФІФА.
За підсумками перегляду справи заборона на трансфери, накладена на англійський клуб в цьому році і розрахована на два трансферних вікна, був скорочений до одного періоду. Таким чином, «Челсі» зможе купувати футболістів вже в січні наступного року. Також був удвічі скорочений штраф для клубу, який тепер становить €273,4 тис.
Нагадаємо, трансферна заборона була накладена на «Челсі» через неодноразові порушення при переходах юних футболістів.
Через бан клуб не купив жодного гравця перед початком нинішнього сезону.