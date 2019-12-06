Як українські зірки привітали військових з Днем Збройних сил
Військових привітали співаки, актори, телеведучі і спортсмени
Українські співаки, актори, спортсмени привітали бійців Операції Об'єднаних сил з Днем Збройних сил України.
Відео з привітаннями оприлюднено на сторінці Операції Об’єднаних сил у Facebook.
Зокрема, свої вітання нашим захисникам надіслали боксери Василь Ломаченко, Олександр Усик, футболісти Руслан Маліновський, Сергій Кривцов, Андрій П'ятов, співаки Ірина Білик, Злата Огнєвич, Дзідзьо, Ольга Полякова, Віктор Винник, Павло Зібров, актриса Ольга Сумська, футбольний тренер Мирон Маркевич, телеведучі Леся Нікітюк, Сергій Притула, богатир Василь Вірастюк.
Нагадаємо, 6 грудня відзначається День Збройних сил України– в день ухвалення в 1991 році закону України «Про Збройні сили України».