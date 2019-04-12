Тренер «Манчестер Сіті» повідомив точну дату повернення Зінченка
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Хосеп Ґвардіола сподівається на Олександра Зінченка вже в найближчому матчі
UA-Футбол
Хосеп Ґвардіола налаштований оптимістично
Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Ґвардіола перед матчем англійської Прем'єр-ліги з «Кристал Пелас» розповів про ситуацію в лазареті команди.
«Бернарду Сілва і Олександр Зінченко почуваються набагато краще. Думаю, вони обидва готові зіграти в неділю з «Кристал Пелас», - сказав тренер.
Нагадаємо, що з «Кристал Пелас» «міщани» зіграють на виїзді в неділю 14 квітня. Розпочнеться матч о 16:05.
Нагадаємо, що Зінченко травмувався 3 квітня в матчі Прем'єр-ліги проти «Кардіфф Сіті». За відсутності Олександра «Манчестер Сіті» програв перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів лондонському «Тоттнему».
Джерело: UA-Футбол