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    Тренер «Манчестер Сіті» повідомив точну дату повернення Зінченка

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    Хосеп Ґвардіола сподівається на Олександра Зінченка вже в найближчому матчі - Тренер «Манчестер Сіті» повідомив точну дату повернення Зінченка
    Хосеп Ґвардіола сподівається на Олександра Зінченка вже в найближчому матчі
    UA-Футбол

    Хосеп Ґвардіола налаштований оптимістично

    Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Ґвардіола перед матчем англійської Прем'єр-ліги з «Кристал Пелас» розповів про ситуацію в лазареті команди.

    «Бернарду Сілва і Олександр Зінченко почуваються набагато краще. Думаю, вони обидва готові зіграти в неділю з «Кристал Пелас», - сказав тренер.

    Нагадаємо, що з «Кристал Пелас» «міщани» зіграють на виїзді в неділю 14 квітня. Розпочнеться матч о 16:05.

    Нагадаємо, що Зінченко травмувався 3 квітня в матчі Прем'єр-ліги проти «Кардіфф Сіті». За відсутності Олександра «Манчестер Сіті» програв перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів лондонському «Тоттнему».

    Джерело: UA-Футбол

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