«Ман Сіті» знову став лідером Прем'єр-ліги, але ціною травми українця Зінченка (відео)



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Олександр Зінченко вперше за тривалий час покинув поле засмученим Gatty Images

Олександр провів на полі лише 19 хвилин

«Манчестер Сіті» легко виграв матч 32-го туру англійської Прем'єр-ліги. Команда Хосепа Ґвардіоли перемогла 2:0 «Кардіфф Сіті», дозволивши суперникові вдарити по своїх воротах лише раз. Коли це наприкінці матчу сталося, вболівальники валлійського клубу влаштували своїй команді саркастичну овацію.

Українець Олександр Зінченко розпочав матч у основі, навіть взяв участь у першій гольовій атаці, однак провів на полі лише 19 хвилин. Лівий оборонець «міщан» потягнув задню поверхню стегна. Лікарі не зуміли допомогти Зінченку й тренерський штаб змушений був провести заміну. На 19-й хвилині замість українця вийшов Кайл Вокер. Англієць зайняв місце на правому фланзі оборони, а на лівий перебрався універсал Даніло.

Загалом склад «Ман Сіті» був доволі експериментальним: Едерсон - Даніло, Джон Стоунс, Ляпорт, Олександр Зінченко (Кайл Вокер, 19) - Кевін Де Брюйне, Фернандіньо, Фоден - Марез, Ґабріель Жезус, Лерой Сане.

Відкрив рахунок на шостій хвилині Кевін Де Брюйне.

Другий м'яч на рахунку Лероя Сане.

Завдяки цій перемозі «Ман Сіті», набравши 80 очок, повернувся на перше місце. У «Ліверпуля», який іде другим, 79 пунктів. «Кардіфф Сіті» з 28-ма очками знаходиться в зоні вильоту, на 18-му місці. Від рятівної 17-ї позиції команду відділяє п'ять очок.