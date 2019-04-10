«Тоттнем» втратив Кейна, не дав «Ман Сіті» забити пенальті і переміг в 1/4 Ліги чемпіонів (відео)



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Сон Гин-Мін зробив «Тоттнем Готспур» фаворитом двобою standard.co.uk

Українець Зінченко пропускав матч через травму

Лондонський «Тоттнем Готспур» виграв перший матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів, перегравши на власному стадіоні фаворитів двобою, лідерів англійської Прем'єр-ліги «Манчестер Сіті».

«Тоттнем Готспур» (Лондон, Англія) — «Манчестер Сіті» (Англія) — 1:0

Гол: 1:0 - Сон Гин-Мін (78)

На 13-й хвилині Серхіо Аґуеро не реалізував пенальті (воротар)

«Тоттнем Готспур»: Льоріс (к) — Тріпп'єр, Айдервейрельд, Ян Вертонґен, Денні Роуз — Вінкс (Ваньяма, 81), Мусса Сіссоко - Деле Аллі (Фернандо Льоренте, 86), Крістіан Еріксен, Сон Гин-Мін - Гаррі Кейн (Лукас Моура, 58). Тренер — Мауріціо Покеттіно

«Манчестер Сіті»: Едерсон - Кайл Вокер, Отаменді, Ляпорт, Делф - Ількай Ґюндоґан, Фернандіньо, Давід Сілва (к) (Кевін Де Брюйне, 89) - Марез (Лерой Сане, 89), Серхіо Аґуеро (Ґабріель Жезус, 71), Стерлінґ. Тренер - Хосеп Ґвардіола

Суддя: Кюйперс (Нідерланди)

Попередження: Денні Роуз (89) - Ляпорт (28), Марез (59)

9 квітня. Лондон. Tottenham Hotspur Stadium

Гра для господарів розпочалася не надто вдало. Вже на 12-й хвилині Денні Роуз з допомогою рук заблокував удар Рахіма Стерлінґа і арбітр Бйорн Кюйперс вказав на позначку. Проте Серхіо Аґуеро переграти Уґо Льоріса не зумів.

Загалом гра носила позиційний характер. Гострих моментів було вкрай мало, а одна з ключових подій трапилася в середині другого тайму, коли після зіткнення з Фабіаном Делфом поле через траму залишив лідер «Тоттнема» Гаррі Кейн.

Єдиний у зустрічі м'яч Сон Гин-Мін провів на 78-й хвилині. Отримавши передачу від Крістіана Еріксена, кореєць ледве зберіг м'яч у грі, але розвернувся і з близької відстані пробив так, що Едерсон зреагувати не встиг - 1:0.

«Манчестер Сіті» не зумів забити вперше з 8 грудня 2018 року, коли команда Хосепа Ґвардіоли поступилася 0:2 в англійському чемпіонаті «Челсі». Тепер «міщани» спробують відігратися в грі-відповіді на власному «Ітіхад Стейдіум», яка відбудеться 17 квітня.

Додамо, що Олександр Зінченко не грав у цьому матчі через травму.