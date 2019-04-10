«Тоттнем» втратив Кейна, не дав «Ман Сіті» забити пенальті і переміг в 1/4 Ліги чемпіонів (відео)
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Розсилка
Українець Зінченко пропускав матч через травму
Лондонський «Тоттнем Готспур» виграв перший матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів, перегравши на власному стадіоні фаворитів двобою, лідерів англійської Прем'єр-ліги «Манчестер Сіті».
«Тоттнем Готспур» (Лондон, Англія) — «Манчестер Сіті» (Англія) — 1:0
Гол: 1:0 - Сон Гин-Мін (78)
На 13-й хвилині Серхіо Аґуеро не реалізував пенальті (воротар)
«Тоттнем Готспур»: Льоріс (к) — Тріпп'єр, Айдервейрельд, Ян Вертонґен, Денні Роуз — Вінкс (Ваньяма, 81), Мусса Сіссоко - Деле Аллі (Фернандо Льоренте, 86), Крістіан Еріксен, Сон Гин-Мін - Гаррі Кейн (Лукас Моура, 58). Тренер — Мауріціо Покеттіно
«Манчестер Сіті»: Едерсон - Кайл Вокер, Отаменді, Ляпорт, Делф - Ількай Ґюндоґан, Фернандіньо, Давід Сілва (к) (Кевін Де Брюйне, 89) - Марез (Лерой Сане, 89), Серхіо Аґуеро (Ґабріель Жезус, 71), Стерлінґ. Тренер - Хосеп Ґвардіола
Суддя: Кюйперс (Нідерланди)
Попередження: Денні Роуз (89) - Ляпорт (28), Марез (59)
9 квітня. Лондон. Tottenham Hotspur Stadium
Гра для господарів розпочалася не надто вдало. Вже на 12-й хвилині Денні Роуз з допомогою рук заблокував удар Рахіма Стерлінґа і арбітр Бйорн Кюйперс вказав на позначку. Проте Серхіо Аґуеро переграти Уґо Льоріса не зумів.
Загалом гра носила позиційний характер. Гострих моментів було вкрай мало, а одна з ключових подій трапилася в середині другого тайму, коли після зіткнення з Фабіаном Делфом поле через траму залишив лідер «Тоттнема» Гаррі Кейн.
Єдиний у зустрічі м'яч Сон Гин-Мін провів на 78-й хвилині. Отримавши передачу від Крістіана Еріксена, кореєць ледве зберіг м'яч у грі, але розвернувся і з близької відстані пробив так, що Едерсон зреагувати не встиг - 1:0.
«Манчестер Сіті» не зумів забити вперше з 8 грудня 2018 року, коли команда Хосепа Ґвардіоли поступилася 0:2 в англійському чемпіонаті «Челсі». Тепер «міщани» спробують відігратися в грі-відповіді на власному «Ітіхад Стейдіум», яка відбудеться 17 квітня.
Додамо, що Олександр Зінченко не грав у цьому матчі через травму.