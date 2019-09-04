Як Брежнєва. Сайт київського «Динамо», вітаючи Суркіса з ювілеєм, перевершив себе



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Епоха «Динамо» за часів братів Суркісів минула. Епоха Григорія Суркіса триває ФК «Динамо»

Уся стрічка новин на офіційному ресурсі клубу присвячена єдиній темі

Сьогодні, 4 вересня, 70-річний ювілей святкує Григорій Суркіс, людина, яка з 1992 по 2001 рік була президентом київського «Динамо», а з 2001-го по 2012 роки очолювала Федерацію футболу України.

Григорій Михайлович народився в 1949 році в Одесі, в сім’ї Рахміля Давидовича і Римми Яківни Суркісів.

На цьогорічних позачергових виборах пан Суркіс втретє став народним депутатом України, пройшовши за списком опозиційної платформи «За життя». Попередніх два рази він обирався в парламенти третього і четвертого скликань від СДПУ(о).

Найурочистіше ювіляра привітав сайт футбольного клубу, власником якого є Ігор Михайлович Суркіс, рідний брат Григорія Михайловича.

Знаменній даті офіційна сторінка колись найсильнішого українського клубу присвятила всю стартову сторінку без останку. Тут і «теплі слова від брата», і привітання головного тренера Михайличенка, і спогади Рахміля Суркіса і знятий спеціально до події фільм з гучною назвою «Епоха Суркіса», і фотогалерея на честь ювіляра. Здається, навіть на передовиці газети «Правда» 19 грудня, у день народження Леоніда Брежнєва залишалося місце для скупого повідомлення про візит у Москву лідерів дружніх країн соціалістичного блоку.

Говорим "Динамо" - подразумеваем "Суркис"

Зауважимо, що в новому парламенті Григорій Михайлович увійшов у комітет з питань молоді і спорту, очолюваний Андрієм Кожемякіним.