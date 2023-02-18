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Тренер Михайличенко назвав російського спортсмена, який підтримав його у перший день вторгнення

Надія Карбунар
glavcom.ua
Тренер Михайличенко назвав російського спортсмена, який підтримав його у перший день вторгнення
Михайличенко розповів, хто з російських спортсменів підтримав його через війну
фото: скріншот із відео

У росіян навіть немає сміливості подивитися в очі, каже спортсмен

Колишній тренер і спортивний директор «Динамо» Київ Олексій Михайличенко в інтерв'ю «СпортАрена» розповів, хто з російських колег висловив йому підтримку на початку повномасштабної війни Росії з Україною.

«Єдиний росіянин, який мені подзвонив – це Ігор Скляров (колишній футболіст, виступав за збірні СРСР і Росії, – ред.). Висловив підтримку, спитав, що потрібно. Так само зробили грузини. Кажуть, приїжджай, привозь сім'ю», – сказав Михайличенко.

За словами Михайличенка, на пропозиції відповів, що Україна є його батьківщиною і він нікуди не поїде.

«У них навіть не має сміливості подивитися собі в очі. Не те що сказати, вони навіть написати тобі не можуть. Настільки вони чи безглузді, чи боягузливі», – додав колишній футболіст і тренер.

Раніше Михайличенко заявив, що готовий битися за Україну.

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Теги: Україна тренер Олексій Михайличенко телебачення відео російське телебачення

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