Тренер Михайличенко назвав російського спортсмена, який підтримав його у перший день вторгнення

Михайличенко розповів, хто з російських спортсменів підтримав його через війну

У росіян навіть немає сміливості подивитися в очі, каже спортсмен

Колишній тренер і спортивний директор «Динамо» Київ Олексій Михайличенко в інтерв'ю «СпортАрена» розповів, хто з російських колег висловив йому підтримку на початку повномасштабної війни Росії з Україною.

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«Єдиний росіянин, який мені подзвонив – це Ігор Скляров (колишній футболіст, виступав за збірні СРСР і Росії, – ред.). Висловив підтримку, спитав, що потрібно. Так само зробили грузини. Кажуть, приїжджай, привозь сім'ю», – сказав Михайличенко.

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За словами Михайличенка, на пропозиції відповів, що Україна є його батьківщиною і він нікуди не поїде.

«У них навіть не має сміливості подивитися собі в очі. Не те що сказати, вони навіть написати тобі не можуть. Настільки вони чи безглузді, чи боягузливі», – додав колишній футболіст і тренер.

Раніше Михайличенко заявив, що готовий битися за Україну.