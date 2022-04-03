Російське телебачення перервало футбольну трансляцію через проукраїнський банер

Матч «Борусії Дортмунд» в країні-агресорі вимкнули на 13-й хвилині

Російський спортивний телеканал «Матч! Футбол 3» перервав пряму трансляцію поєдинку між «Боррусією Дортмунд» та «РБ Лейпциг» через проукраїнський банер. Про це повідомляє Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

«Німецький футбольний клуб «Боруссія Дортмунд» підтримав Україну під час гри. Російське геббельс-тв одразу ж перервало трансляцію. Каже, з політичних мотивів. Якщо хтось живе в країні, що боїться прапорця на екрані та перериває футбол з-за політики – хай знає, це кончена країна. А якщо при цьому більше 20 років не мінялась влада, то не тільки країна», – написав він.

Інцидент стався на 13-й хвилині футбольного поєдинку у рамках 28-го туру Бундесліги. Коментатор російського телеканалу Ігор Китманов повідомив, що пряма трансляція матчу не буде продовжена.

«На жаль, ми повинні перерватися, перервати нашу трансляцію з незалежних від нас причин. Прийнято вважати, що футбол поза політикою, але в Бундеслізі не завжди дотримується цього правила», – заявив коментатор перед призупиненням трансляції.

При цьому на початку футбольного поєдинку транслювалися банери на підтримку України, проти якої Росія розв'язала повномасштабну війну.

Нагадаємо, що колишній тренер збірної Росії Фабіо Капелло не став спілкуватися із представником російського телеканалу «Матч ТВ», пояснивши це тим, що не спілкується з журналістами з цієї країни.

Перед цим на російському ТБ з допомогою інтершуму намагалися заглушити відому пісеньку про Путіна, яку вболівальники співали під час зустрічі з футзалу між збірними України та Росії.