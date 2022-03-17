Легенда українського футболу Михайличенко поділився думкою про війну проти Росії

Олексій Михайличенко впевнений, що все скоро закінчиться нашою перемогою

Легендарний український і радянський футболіст Олексій Михайличенко поділився зі Sport.ua своєю думкою щодо війни проти російських окупантів.

«Збройні сили України щодня змушують нас захоплюватися своїм героїзмом. Я не є великим спеціалістом у військових питаннях, але наша армія – саме така, якою вона має бути. Наші військові – це зразок мужності, відваги, згуртованості. Знаєте, навіть цих слів занадто мало, щоб охарактеризувати наших воїнів. Відзначив би також українських лікарів. Зокрема, і жінок, які можуть бути настільки милими та красивими і водночас жорсткими та войовничими. Це викликає захоплення.

Чимало представників українського футболу допомагають армії. Дехто вступив до лав територіальної оборони. Я теж намагаюся допомогти, чим можу. Мій син записався у тероборону, якщо виникне потреба, я завжди готовий… Поки сказали, що такої потреби немає. Чекатиму.

У мене величезна впевненість у тому, що все буде гаразд. Бог бачить, що ми робимо, як любимо життя, як ми любимо одне одного, як ми любимо свою країну, нашу землю. Я думаю і дуже вірю в те, що все скоро закінчиться нашою перемогою», – сказав Михайличенко.

Нагадаємо, що словенський футболіст, крайній півзахисник київського «Динамо» Беньямін Вербич, який на правах оренди зараз грає у Польщі, вирішив допомогти Україні не грошима, i передав українській армії дрон з тепловізором, бронежилети, медикаменти та джгути для зупинки кровотечі.