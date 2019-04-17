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    Тренер «Ювентуса» Аллегрі після поразки від «Аякса» заявив, що ще на рік залишиться в клубі

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    Массіміліано Аллегрі - Тренер «Ювентуса» Аллегрі після поразки від «Аякса» заявив, що ще на рік залишиться в клубі
    Массіміліано Аллегрі

    «Уже зараз плануємо наш наступний сезон», - сказав Аллегрі

    Головний тренер «Ювентуса» Массіміліано Аллегрі після вильоту з Ліги чемпіонів за підсумками матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з «Аяксом» (1:2, 1:1) заявив, що продовжить роботу в туринському клубі.

    «Пару днів назад я вже розмовляв з президентом [клубу]. Залишуся в «Юве» ще на рік. Уже зараз плануємо наш наступний сезон», - сказав Аллегрі.

    Нагадаємо, виїзна перемога над «Ювентусом» в другому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів вивела «Аякс» у півфінал Ліги чемпіонів вперше за останні 22 роки. Наступний суперник нідерландців визначиться після другого матчу в парі «Манчестер Сіті» - «Тоттнем».

    Варто зазначити, що португальський форвард «Ювентуса» Кріштіану Роналду вперше з 2010 року не зіграє в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

    Загалом за виступами в Лізі чемпіонів Кріштіану Роналду є другим гравцем в історії змагань – 162 матчі.

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