Кріштіану Роналду вперше за 9 років не зіграє в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
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Кріштіану Роналду
Yahoo!Sports
«Ювентус» португальського форварда припинив боротьбу в Лізі чемпіонів у чвертьфіналі
Португальський форвард «Ювентуса» Кріштіану Роналду вперше з 2010 року не зіграє в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.
Напередодні його «Ювентус» поступився 1:2 вдома в другому матчі чвертьфіналу нідерландському «Аяксу» та припинив боротьбу в турнірі.
Загалом за виступами в Лізі чемпіонів Кріштіану Роналду є другим гравцем в історії змагань – 162 матчі.
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