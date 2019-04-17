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    Кріштіану Роналду вперше за 9 років не зіграє в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

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    Кріштіану Роналду - Кріштіану Роналду вперше за 9 років не зіграє в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
    Кріштіану Роналду
    Yahoo!Sports

    «Ювентус» португальського форварда припинив боротьбу в Лізі чемпіонів у чвертьфіналі

    Португальський форвард «Ювентуса» Кріштіану Роналду вперше з 2010 року не зіграє в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

    Напередодні його «Ювентус» поступився 1:2 вдома в другому матчі чвертьфіналу нідерландському «Аяксу» та припинив боротьбу в турнірі.

    Загалом за виступами в Лізі чемпіонів Кріштіану Роналду є другим гравцем в історії змагань – 162 матчі.

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