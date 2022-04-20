Триразового чемпіона світу з футболу Пеле знову госпіталізовано

Пеле госпіталізовано до клініки в Сан-Паулу, де кількома місяцями раніше проходив сеанси хіміотерапії

Легендарного бразильського футболіста, триразового чемпіона світу Пеле знову відправили до лікарні, повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, ексгравця госпіталізовано до клініки в Сан-Паулу, де кількома місяцями раніше проходив сеанси хіміотерапії.

До цього, у вересні 2021 року, 81-річний Пеле переніс операцію з видалення пухлини у товстій кишці.

При цьому повідомляється, що життю іменитого гравця зараз нічого не загрожує, він перебуває під наглядом фахівців клініки і лежить не у відділенні інтенсивної терапії. За словами родичів, сильного занепокоєння ситуація, що склалася зі госпіталізацією, не викликає.