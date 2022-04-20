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    Триразового чемпіона світу з футболу Пеле знову госпіталізовано

    Триразового чемпіона світу з футболу Пеле знову госпіталізовано - Триразового чемпіона світу з футболу Пеле знову госпіталізовано
    Триразового чемпіона світу з футболу Пеле знову госпіталізовано
    фото: Claus Bjorn Larsen/AP

    Пеле госпіталізовано до клініки в Сан-Паулу, де кількома місяцями раніше проходив сеанси хіміотерапії

    Легендарного бразильського футболіста, триразового чемпіона світу Пеле знову відправили до лікарні, повідомляє ESPN.

    За інформацією джерела, ексгравця госпіталізовано до клініки в Сан-Паулу, де кількома місяцями раніше проходив сеанси хіміотерапії.

    До цього, у вересні 2021 року, 81-річний Пеле переніс операцію з видалення пухлини у товстій кишці.

    При цьому повідомляється, що життю іменитого гравця зараз нічого не загрожує, він перебуває під наглядом фахівців клініки і лежить не у відділенні інтенсивної терапії. За словами родичів, сильного занепокоєння ситуація, що склалася зі госпіталізацією, не викликає.

    Теги: спорт Бразилія Пеле
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    Триразового чемпіона світу з футболу Пеле знову госпіталізовано