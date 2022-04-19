Рашисти повністю зруйнували тенісну базу в Ірпені (фото)

На щастя, усі співробітники живі та перебувають у безпечних місцях

Тенісний центр Федерації тенісу України у передмісті столиці повністю припинив свою діяльність, у зв’язку з масштабними руйнуваннями, заподіяними російськими загарбниками під час окупації міста. Жахливі світлини наслідків приходу «руского міра» заклад оприлюднив на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook.

За словами представників Тенісного центру, на щастя, усі співробітники живі та перебувають у безпечних місцях.

Тенісний Центр ФТУ в Ірпені – оновлена весною 2019 року сучасна тенісна база, що розміщувалася в заміському комплексі Grand Admiral Resort & SPA. Комплекс охоплював сім відкритих ґрунтових кортів.

До початку війни, в Ірпені проходили тренування, майстеркласи з українськими тенісистами, а також всеукраїнські та міжнародні змагання з професійного й аматорського тенісу.

Нагадаємо, внаслідок авіаудару російських військових стадіон Гагаріна у Чернігові повністю зруйнований.

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