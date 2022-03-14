Туринський «Ювентус» передав гуманітарну допомогу Україні

Автобуси на зворотному рейсі забрали дітей з «гарячих» точок у безпечні місця

Від легендарного клубу Україна отримала медикаменти, одяг, продукти харчування, засоби гігієни та ковдри

Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита повідомляє, що легендарний італійський футбольний клуб «Ювентус» передав Україні гуманітарний вантаж.

До нього входять медикаменти, одяг, продукти харчування, засоби гігієни, ковдри тощо.

Вантаж був доставлений клубними автобусами, які на зворотному рейсі забрали дітей з «гарячих» точок у безпечні місця, де вони зможуть тренуватися, харчуватися, проживати та навчатися коштом міжнародних футбольних клубів.

«Щиро дякуємо нашим закордонним партнерам та, звичайно, Українській Асоціації Футболу, яка відкрила додатковий канал постачання гуманітарного вантажу», – сказав Микита.

Нагадаємо, в Україні запрацювали чотири фонди відновлення економіки після війни, кошти з них використовуватимуть залежно від спеціалізації: на бізнес, інфраструктуру тощо