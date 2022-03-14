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    Події в Україні

    Путінська війна забрала життя 90 українських дітей – Офіс генпрокурора

    13 березня у Миколаївській області внаслідок обстрілів цивільної інфраструктури загинули двоє дітей і ще двоє поранені - Путінська війна забрала життя 90 українських дітей – Офіс генпрокурора
    13 березня у Миколаївській області внаслідок обстрілів цивільної інфраструктури загинули двоє дітей і ще двоє поранені
    фото: uain.press

    Внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджені 379 навчальних закладів

    Унаслідок збройних дій російської армії в Україні загинули 90 дітей, понад сто поранені. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

    «90 дітей загинули й понад 100 поранені внаслідок збройної агресії РФ станом на ранок 14 березня 2022 року. Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський і Житомирській областях», – ідеться в повідомленні.

    Зокрема, як зазначено в повідомленні, лише 13 березня у Миколаївській області внаслідок обстрілів цивільної інфраструктури загинули двоє дітей і ще двоє поранені.

    Також Офіс генпрокурора інформує, що внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджені 379 навчальних закладів, 59 з яких зруйновані повністю. Найбільше руйнувань на Донеччині – 119 навчальних закладів. У Миколаївській – 30, Сумській – 28, Київській – 35, Херсонській – 21, у столиці – 24.

    «Ці цифри не є остаточними, зважаючи на відсутність можливості огляду місць події, де збройні сили РФ ведуть активні бойові, дії та на тимчасово окупованих територіях», – ідеться в повідомленні.

    Нагадаємо, о 5-й годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві.

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    Теги: діти війна смерть будинок #stoprussia
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    Путінська війна забрала життя 90 українських дітей – Офіс генпрокурора