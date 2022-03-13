В Україні запрацювали чотири фонди відновлення: що це і як допомогти

Отримані кошти будуть використані в залежності від спеціалізації фонду

В Україні запрацювали чотири фонди відновлення економіки після війни, кошти з них використовуватимуть залежно від спеціалізації: на бізнес, інфраструктуру тощо. Про це повідомляється на сайті Кабінету міністрів.

Уряд також закликає міжнародних партнерів, інвесторів, громадські організації, представників бізнесу та громадян надати Україні фінансову підтримку, «яка сприятиме відродженню стабільності української економіки та допоможе українцям в умовах війни з Росією».

Отримані кошти будуть використані в залежності від спеціалізації фонду. Крім фондів, для яких раніше Національний банк створив відповідні рахунки (на підтримку армії та гуманітарну допомогу), було стоврено ще чотири.

Це – підтримка української армії та надання гуманітарної допомоги постраждалим, відбудова знищеної інфраструктури та трансформація економіки, відновлення роботи малого та середнього бізнесу і обслуговування міжнародних фінансових зобов’язань України.

Переказати фінансову допомогу можна на офіційні рахунки фондів відновлення у гривнях, доларах США та євро.

Як повідомллось, радник президента України з економічних питань Олег Устенко заявив, що наразі заморожено $300 млрд російського Центробанку, які буде спрямовано до фонду відновлення України.