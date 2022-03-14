«Ми повернемо своїх додому!»: міністерка економіки про людей, які переїхали до інших країн

Більшість українців, які вимушено поїхали з країни, до 24 лютого не планували емігрувати, їх до цього змусила війна

Перша віцепрем'єр-міністрка – міністерка економіки Юлія Свириденко вважає, що після перемоги у війні з росією важливо включитися в процес відбудови нашої держави та ухвалити рішення про включення її до Євросоюзу.

«Таким чином цивілізований світ усуне корінні причини міграційної кризи, допоможе біженцям з’єднатися зі своїми родинами та створить базу для подальшого відновлення та розвитку України – важливого і сильного стратегічного партнера не лише Євросоюзу, а і всього світу», – пише вона у Facebook.

Свириденко зазначила, що війна, розв’язана Росією, спровокувала міграційну кризу в Європі, небачену з часів Другої світової війни. Більше 2,5 млн українців уже виїхали за кордон і ця цифра буде лише збільшуватися. Люди вимушено залишають свої домівки, рідних та близьких, щоб врятувати свої життя та життя своїх дітей.

Міністерка економіки наголошує, що нинішня криза має кардинальні відмінності від попередніх хвиль міграції, які переживав ЄС:

переважна більшість українців, які вимушено поїхали з країни, до 24 лютого не планували емігрувати, їх до цього змусила війна;

вони не мають мети «осісти» в Європі, а навпаки хочуть повернутися на Батьківщину – до звичного та уставленого життя;

серед тих, хто поїхав – переважно, жінки та діти. Їхні чоловіки та сини сьогодні захищають Україну;

головна мета тих, хто перетнув кордон, – безпека, вони чекають на завершення військових дій.

«Україна щиро вдячна всім країнам світу, які сьогодні дають прихисток нашим громадянам. В той же час, спільними силами ми можемо зробити так, аби біженці якомога швидше реалізували свою мрію про повернення додому. Для цього потрібно максимально ефективно підтримати Україну. Нам необхідна фінансова та гуманітарна допомога, наша армія потребує посилення – ми не нападаємо, ми захищаємося», – сказала Свириденко.

«Ми повернемо своїх додому!», – зазначила також вона.