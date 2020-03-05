У Бесєдіна боліла голова, а йому дали допінг



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жертва лікарської помилки

Стало відомо, за який саме препарат було дискваліфіовано зірку команди київського «Динамо»

Координатор допінг-контролю УАФ Максим Бецков заявив у коментарі Футбол NEWS, що Бесєдін став жертвою лікарської помилки.

Виявилось, що гравець попросив у лікаря «Динамо» Леоніда Миронова таблетку від головного болю, а замість цього отримав препарат, в якому діючою речовиною був заборонений стимулятор фонтурацетам.

«Стимулятор, що збільшує мозкову активність і психічну енергію. При невеликих дозах він просто збільшує психічну активність і пам'ять. За повідомленням, яке нам прийшло, цей препарат потрапив в організм футболіста випадково, тому що була перепутана таблетка. Замість таблетки від головного болю лікар вручив цей препарат. За однією з версій, у нього в одній і тій же кишені були таблетки кетанова і фонтурацетама, а він просто переплутав блістери», - заявив чиновник.

Чи вірить він в те, що бардак в команді київського «Динамо» проліз вже й до медичної служби, не повідомляється. З іншого боку, якщо клуб призначає відкрите тренування на день національної жалоби, то все може бути.

Нагадаємо, наприкінці лютого форвард «Динамо» Артем Бесєдін отримав річну дискваліфікацію за допінг. Строк бану завершиться у грудні 2020, тобто футболіст не зіграє за збірну на Євро-2020 та груповому турнірі Лігі Націй.