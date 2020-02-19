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    ФК «Динамо» зреагував на публікацію «Главкома» і відмінив розважальні заходи у день розстрілів на Майдані

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    20 лютого футбольний клуб &laquo;Динамо&raquo;, як і вся наша країна, буде шанувати пам'ять Героїв новітньої української історії - ФК «Динамо» зреагував на публікацію «Главкома» і відмінив розважальні заходи у день розстрілів на Майдані
    20 лютого футбольний клуб «Динамо», як і вся наша країна, буде шанувати пам'ять Героїв новітньої української історії
    Фото із соцмереж

    Про нову дату відкритого для вболівальників тренування буде повідомлено пізніше

    Футбольний клуб «Динамо» відреагував на вчорашню новину «Главкома» «Київське «Динамо» знехтувало пам’яттю Героїв Небесної сотні».

    В річницю розстрілів на Майдані клуб збирався провести відкрите тренування першої команди та розважальну програму з конкурсами, про що сповістив на офіційному сайті. Проте після появи новини динамівці зробили висновки.

    «У зв'язку з тим, що заплановане відповідно до графіка підготовки першої команди відкрите для уболівальників тренування випадає на День пам'яті Героїв Небесної сотні, клубом було прийнято рішення про скасування заходу і перенесення його на інший день.

    20 лютого футбольний клуб «Динамо», як і вся наша країна, буде шанувати пам'ять Героїв новітньої української історії і вшановувати подвиг учасників Революції Гідності. Про нову дату відкритого для вболівальників тренування буде повідомлено пізніше», - йдеться в офіційному повідомленні київського суперклубу.

    Нагадаємо, що з 2015 року указом президента 20 лютого є особливим днем й на законодавчому рівні. Також в цей день не можуть бути проведені розважальні заходи, а телеканали мають вилучити розважальні сюжети зі своєї програми передач.

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    Революція Гідності Небесна сотня (Євромайдан) ФК «Динамо» Небесная сотня
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