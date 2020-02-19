ФК «Динамо» зреагував на публікацію «Главкома» і відмінив розважальні заходи у день розстрілів на Майдані
Про нову дату відкритого для вболівальників тренування буде повідомлено пізніше
Футбольний клуб «Динамо» відреагував на вчорашню новину «Главкома» «Київське «Динамо» знехтувало пам’яттю Героїв Небесної сотні».
В річницю розстрілів на Майдані клуб збирався провести відкрите тренування першої команди та розважальну програму з конкурсами, про що сповістив на офіційному сайті. Проте після появи новини динамівці зробили висновки.
«У зв'язку з тим, що заплановане відповідно до графіка підготовки першої команди відкрите для уболівальників тренування випадає на День пам'яті Героїв Небесної сотні, клубом було прийнято рішення про скасування заходу і перенесення його на інший день.
20 лютого футбольний клуб «Динамо», як і вся наша країна, буде шанувати пам'ять Героїв новітньої української історії і вшановувати подвиг учасників Революції Гідності. Про нову дату відкритого для вболівальників тренування буде повідомлено пізніше», - йдеться в офіційному повідомленні київського суперклубу.
Нагадаємо, що з 2015 року указом президента 20 лютого є особливим днем й на законодавчому рівні. Також в цей день не можуть бути проведені розважальні заходи, а телеканали мають вилучити розважальні сюжети зі своєї програми передач.