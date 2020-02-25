Гравець київського «Динамо» отримав дискваліфікацію за вживання допінгу – Євро він пропустить



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Під час Євро-2020 уболівальники не зможуть насолоджуватися грою Бесєдіна World Cup

В Артема Бесєдіна буде час на перезавантаження

Офіційний сайт «Динамо» поінформував про рішення УЄФА стосовно покарання форварда Артема Бесєдіна за вживання допінгу.

Термін дискваліфікації становить один рік. Вочевидь термін буде відраховуватися від дати відкриття справи в грудні. Максимальний термін покарання міг скласти чотири роки.

У грудні за підсумками матчу Ліги Європи проти 23-річного гравця київської команди було відкрито справу за підозрою у вживанні допінгу. Раніше повідомлялося, що Бесєдін не визнавав своєї вини і хотів якнайшвидшого розгляду справи.

Справа розглядалася відразу в Апеляційному органі УЄФА за прискореною процедурою без попереднього розгляду Контрольним, етичним і дисциплінарним органом УЄФА за клопотанням самого Бесєдіна.

Клуб підкреслює, що має можливість звернутися до Спортивного арбітражного суду з апеляцією, проте поки вивчає документи і рішення з цього приводу ще не прийнято.

Раніше в «Динамо» заявили, що підтримують форварда, який «потрібен команді». Президент клубу Ігор Суркіс заявив, що у футболіста ще контракт на чотири роки.

Сам Бесєдін сподівався позитивно вирішити питання і встигнути підготуватися до Євро-2020, проте збірна України на цьому турнірі обійдеться без послуг Артема.