У Болгарії футбольні фанати провели акцію на підтримку українських моряків (фото)
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Прихильники «Левськи» розгорнули прапор України
Ультрас болгарського футбольного клубу «Левськи» підтримали Україну під час матчу чемпіонату своєї країни.
Зокрема, акція була на підтримку українських моряків, захоплених у полон Росією.
Про це повідомляється у спільноті Troublemakers & Ultras Action у Facebook.
«Фанати «Левськи» (Софія) з прапором України на вчорашньому матчі проти «Дунав Русе». Акція на підтримку українських моряків, захоплених у полон минулого тижня», - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що у цьому поєдинку «Левськи» переміг з рахунком 3:0.
У турнірній таблиці чемпіонату Болгарії команда із Софії наразі займає третє місце після 17-ти зіграних турів.