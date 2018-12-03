У Болгарії футбольні фанати провели акцію на підтримку українських моряків (фото)



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Прихильники «Левськи» розгорнули прапор України

Ультрас болгарського футбольного клубу «Левськи» підтримали Україну під час матчу чемпіонату своєї країни.

Зокрема, акція була на підтримку українських моряків, захоплених у полон Росією.

Про це повідомляється у спільноті Troublemakers & Ultras Action у Facebook.

«Фанати «Левськи» (Софія) з прапором України на вчорашньому матчі проти «Дунав Русе». Акція на підтримку українських моряків, захоплених у полон минулого тижня», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у цьому поєдинку «Левськи» переміг з рахунком 3:0.

У турнірній таблиці чемпіонату Болгарії команда із Софії наразі займає третє місце після 17-ти зіграних турів.