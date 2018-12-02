У чемпіонаті Італії з футболу стали відомі номінанти на премію «Зоряний провал року»
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Розсилка
Нікола Калинич
Фото взяте з сайту footboom.com
До списку потрапили деякі відомі гравці
В Італії оголосили номінантів на премію Bidone d'Oro. До цього списку включаються гравці, які найбільш не виправдали початкових очікувань.
На премію «Зоряний провал року» у Серії А претендують: Нікола Калинич і Андре Сілва (обидва футболісти починали сезон у «Мілані», а пізніше перебралися у чемпіонат Іспанії), Енріке Далберт («Інтер»), Патрік Шик («Рома») , Марко Пьяца («Фіорентина»), Грегорі Дефрель («Сампдорія»), Данило («Удінезе»), Аристотель Ромеро («Кротоне»), Пабло Арментера («Беневенто»).
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Джерело: Динамомания