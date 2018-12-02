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    Конфлікт Жозе Моурінью та Поля Погба вийшов на новий рівень

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    Жозе Моурінью та Поль Погба - Конфлікт Жозе Моурінью та Поля Погба вийшов на новий рівень
    Жозе Моурінью та Поль Погба
    Фото взяте з сайту dynamo.kiev.ua

    Моурінью вважає француза «вірусом» для команди

    Головний тренер англійського «Манчестер Юнайтед» Жозе Моурінью звинуватив півзахисника Поля Погба у створенні негативного настрою всередині команди.

    Без того напружені відносини між тренером і півзахисником стали ще гірше, повідомляє Daily Record.

    За інформацією видання, Моурінью вважає Погба «вірусом», який отруює командний мікроклімат у роздягальні.

    Француза протягом декількох місяців пов'язували з відходом з «МЮ» через постійні конфлікти з португальським фахівцем.

    Тепер ці чутки лише посиляться на тлі чергового невдалого матчу «Юнайтед».

    У сезоні 2018/19 Поль Погба провів 13 матчів в АПЛ, в яких забив три м'ячі і віддав три результативні передачі.

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    Джерело: Динамомания

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