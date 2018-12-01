«Ювентус» на виїзді розгромив «Фіорентину»



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Фото взяте з сайту sovsport.ru

Туринська команда продовжила свою безпрограшну серію

Центральний матч суботи між «Фіорентиою» та «Ювентусом» завершився без сенсацій. На старті першого тайму команди обмінялися серією небезпечних випадів та ударів, але «Ювентус» дуже швидко захопив ініціативу, не відпускаючи її до фінального свистка.

Ще на 25-й хвилині туринці після гри рукою Бірагі претендували на пенальті, але арбітр вибачив господарів. Тим не менш, через шість хвилин Бентанкур обігрався у стіночку з Дибалою, прибрав захисника та пробив у правий нижній кут – 0:1.

У другому таймі «Юве» дотиснув «Фіорентину»: на 70-й хвилині К'єлліні забив з гострого кута після дещо курйозного рикошету, а на 79-й Фернандеш привіз пенальті, виставивши руку біля власних воріт. Кріштіану Роналду впевнено реалізував його, встановивши остаточний рахунок – 0:3.

Таким чином, «Ювентус» набрав 40 очок та продовжив лідирувати у Серії А. «Фіорентина» залишилась десятою з 18 очками.

Чемпіонат Італії з футболу

Матч 14-го туру

«Фіорентина» - «Ювентус» - 0:3

Голи: Бентанкур, 31, К'єлліні, 70, Роналду, 79 (пен).

