Викинули на смітник. Як закінчився «Безсмертний полк» у Дніпрі. Шокуючі фото
- Сьогодні, 17:51
-
Розсилка
Атрибутику «Безсмертного полку» викинули відразу після акції у Дніпрі
У Дніпрі по закінченню акції «Безсмертний полк» її атрибутика опинилася на смітнику. Про це пише видання «Інформатор».
За його даними, атрибутика знайшла своє місце в урні відразу після заходу
«Попобєдобєсілі і кинули»: Оппоблок «поважає» ветеранів. Лицеміри і танцюристи на кістках», - написав про долю дідівських портретів у себе на Facebook керівник «Національного корпусу» в Дніпрі Денис Котенко.
Жителі Дніпра також помічали святкові кулі в урнах і розкидані по місту плакати з привітаннями.
На марші виданню вдалося опитати тих, хто ніс портрети переможців. Одна з учасниць ходи наполегливо розповідала про подвиг справжнього героя війни Олександра, поки не згадала, що на табличці вказано ім'я Микола. Багато хто також губився в здогадах і намагалися уникнути питань настирливих журналістів. Хтось використовував таблички як віяла, а люди, що стопками хапали плакати з Вілкулом (Олександр Вілкул, народний депутат від «Опозиційного блоку», - ред.), раділи тому, що буде на чому чистити рибу.
У Києві 9 травня проходила акція «Безсмертний полк».
В Одесі затримали людей, які вдягли георгіївські стрічки і славили Путіна.
Читайте також «Безсмертний полк» Януковича, або Побєдобєсіє по-українськи»