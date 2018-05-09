Викинули на смітник. Як закінчився «Безсмертний полк» у Дніпрі. Шокуючі фото

Атрибутику «Безсмертного полку» викинули відразу після акції у Дніпрі

У Дніпрі по закінченню акції «Безсмертний полк» її атрибутика опинилася на смітнику. Про це пише видання «Інформатор». За його даними, атрибутика знайшла своє місце в урні відразу після заходу «Попобєдобєсілі і кинули»: Оппоблок «поважає» ветеранів. Лицеміри і танцюристи на кістках», - написав



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Фото: dp.informator.ua Атрибутика у смітнику

Атрибутику «Безсмертного полку» викинули відразу після акції у Дніпрі

У Дніпрі по закінченню акції «Безсмертний полк» її атрибутика опинилася на смітнику. Про це пише видання «Інформатор».

За його даними, атрибутика знайшла своє місце в урні відразу після заходу

«Попобєдобєсілі і кинули»: Оппоблок «поважає» ветеранів. Лицеміри і танцюристи на кістках», - написав про долю дідівських портретів у себе на Facebook керівник «Національного корпусу» в Дніпрі Денис Котенко.

Жителі Дніпра також помічали святкові кулі в урнах і розкидані по місту плакати з привітаннями.

На марші виданню вдалося опитати тих, хто ніс портрети переможців. Одна з учасниць ходи наполегливо розповідала про подвиг справжнього героя війни Олександра, поки не згадала, що на табличці вказано ім'я Микола. Багато хто також губився в здогадах і намагалися уникнути питань настирливих журналістів. Хтось використовував таблички як віяла, а люди, що стопками хапали плакати з Вілкулом (Олександр Вілкул, народний депутат від «Опозиційного блоку», - ред.), раділи тому, що буде на чому чистити рибу.

У Києві 9 травня проходила акція «Безсмертний полк».

В Одесі затримали людей, які вдягли георгіївські стрічки і славили Путіна.

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