У збірній України з футболу буде новий італійський «фізрук»



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У Шевченка - новий італійський помічник

Як повідомляє портал Sport Arena, у тренерському штабі збірної України з футболу незабаром з’явиться новий тренер.

Це 34-річний італієць Андреа Аззалін.

Він буде відповідати за фізичну підготовку команди Андрія Шевченка, яка цього року зіграє на Євро 2020.

Очікується, що незабаром про нового тренера повідомлять офіційно. Поки ж деталей щодо контракту нема.

Аззалін – дипломований «фізрук», він закінчив Міланський університет.

Молодий фахівець добряче поїздив по Європі та входив в тренерські штаби збірної Італії U-21, збірної Греції, «Монако», «Нанта». Нині ж буде готувати до матчів Євро 2020 збірну України.

Також Андреа був помічником Клаудіо Раньєрі в культовому серед українських вболівальників «Лестері». Та команда, нагадаємо, несподівано вистрілила та стала чемпіоном Англії, при чому відмінною рисою тієї команди була саме фізична готовність.

Зазначимо, що Аззалін стане третім італійським помічником Андрія Шевченка – він приєднався до земляків Мауро Тасотті та Андреа Малдера, також помічниками «Шеви» є іспанець Педро Хара й українець Олександр Шовковський.

Збірна України в березні проведе два виїзних товариських матчі проти Франції (27 березня) і Польщі (31 березня). У травні команда Андрія Шевченка зустрінеться з Кіпром.

На чемпіонаті Європи-2020 Україна зіграє в групі C, де її суперниками будуть Нідерланди і Австрія. Четверта команда квартету визначиться після весняного плей-офф Ліги Націй.

Джерело: Sportarena.com