Звичайний зірковий курорт – Шевченко і Джошуа зіткнулися на пляжі Барбадосу
Щаслив зірки побраталися на тлі дивовижних пейзажів
Тренер збірної України поділився цікавим фото в соцмережах
Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко відпочиває з родиною на Барбадосі. Курорт популярний серед заможних та іменитих спортсменів. Тож не дивно, що просто на пляжі Шевченко зіткнувся із чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі Ентоні Джошуа. Боксер та футбольний тренер засвідчили свою зустріч спільними фото в соцмережах.
-Ще один дивовижний день у Сенді Лейн з родиною. Радий бачити, Ентоні, - підписав фото Шевченко.
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