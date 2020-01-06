  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Звичайний зірковий курорт – Шевченко і Джошуа зіткнулися на пляжі Барбадосу

    • Розсилка
    Щаслив зірки побраталися на тлі дивовижних пейзажів - Звичайний зірковий курорт – Шевченко і Джошуа зіткнулися на пляжі Барбадосу
    Щаслив зірки побраталися на тлі дивовижних пейзажів

    Тренер збірної України поділився цікавим фото в соцмережах

    Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко відпочиває з родиною на Барбадосі. Курорт популярний серед заможних та іменитих спортсменів. Тож не дивно, що просто на пляжі Шевченко зіткнувся із чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі Ентоні Джошуа. Боксер та футбольний тренер засвідчили свою зустріч спільними фото в соцмережах.

    -Ще один дивовижний день у Сенді Лейн з родиною. Радий бачити, Ентоні, - підписав фото Шевченко.

     Читайте також: Андрій Шевченко та гравці національної збірної привітали Україну з новим роком (відео)
    Андрій Шевченко Ентоні Джошуа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ