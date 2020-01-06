Звичайний зірковий курорт – Шевченко і Джошуа зіткнулися на пляжі Барбадосу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Щаслив зірки побраталися на тлі дивовижних пейзажів

Тренер збірної України поділився цікавим фото в соцмережах

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко відпочиває з родиною на Барбадосі. Курорт популярний серед заможних та іменитих спортсменів. Тож не дивно, що просто на пляжі Шевченко зіткнувся із чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі Ентоні Джошуа. Боксер та футбольний тренер засвідчили свою зустріч спільними фото в соцмережах.