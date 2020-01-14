Ексфутболіст «Шахтаря»: Матч між збірними України і Росії сприяв би нормалізації відносин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іван Ордець тонко розуміє українсько-російські стосунки Укрінформ

Іван Ордець потішив глибоким розумінням стосунків між ворогуючими клаїнами

Український оборонець московського «Динамо» Іван Ордець, який раніше виступав за донецький «Шахтар», поділився в інтерв’ю «Спорт-Експресу» думкою про збірну України і торкнувся теми геополітики.

Після закінчення сезону нас очікує чемпіонат Європи. Хотіли б, щоб там зустрілися збірні Росії та України?

Звичайно. По-перше, це означало б, що команди, як мінімум, вийшли з групи. А, по-друге, можливо, матч сприяв би нормалізації відносин.

Чия збірна сильніша?

Українська.

За рахунок чого вона так впевнено пройшла відбірний турнір?

Найперше це заслуга головного тренера Андрія Шевченка і його італійських помічників. Плюс футболістів, звичайно, з великим досвідом виступів у єврокубках. З «Шахтаря» багато хлопців, з «Динамо», «Зорі». Вони не бояться, не б'ють м'яч аби куди, а спокійно виходять з-під пресингу через пас, контролюють м'яч. Цей відбірний турнір пройшли ідеально. До такої гри йшли два роки. Спочатку було непросто: ідея була, але бракувало кінцівки. Тепер же з'явилася завершеність.

Українська збірна багато років не виглядала так впевнено, хоча і раніше було багато хлопців з досвідом єврокубків.

Це тренер поставив гру. Раніше основний розрахунок будувався на самовіддачі, індивідуальних діях, тепер головне – думка. Суперник втомлюється бігати без м'яча, в обороні з'являються дірки, якими можна користуватися.