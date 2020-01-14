  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ексфутболіст «Шахтаря»: Матч між збірними України і Росії сприяв би нормалізації відносин

    • Розсилка
    Іван Ордець тонко розуміє українсько-російські стосунки - Ексфутболіст «Шахтаря»: Матч між збірними України і Росії сприяв би нормалізації відносин
    Іван Ордець тонко розуміє українсько-російські стосунки
    Укрінформ

    Іван Ордець потішив глибоким розумінням стосунків між ворогуючими клаїнами

    Український оборонець московського «Динамо» Іван Ордець, який раніше виступав за донецький «Шахтар», поділився в інтерв’ю «Спорт-Експресу» думкою про збірну України і торкнувся теми геополітики.

    Після закінчення сезону нас очікує чемпіонат Європи. Хотіли б, щоб там зустрілися збірні Росії та України?

    Звичайно. По-перше, це означало б, що команди, як мінімум, вийшли з групи. А, по-друге, можливо, матч сприяв би нормалізації відносин.

    Чия збірна сильніша?

    Українська.

    За рахунок чого вона так впевнено пройшла відбірний турнір?

    Найперше це заслуга головного тренера Андрія Шевченка і його італійських помічників. Плюс футболістів, звичайно, з великим досвідом виступів у єврокубках. З «Шахтаря» багато хлопців, з «Динамо», «Зорі». Вони не бояться, не б'ють м'яч аби куди, а спокійно виходять з-під пресингу через пас, контролюють м'яч. Цей відбірний турнір пройшли ідеально. До такої гри йшли два роки. Спочатку було непросто: ідея була, але бракувало кінцівки. Тепер же з'явилася завершеність.

    Українська збірна багато років не виглядала так впевнено, хоча і раніше було багато хлопців з досвідом єврокубків.

    Це тренер поставив гру. Раніше основний розрахунок будувався на самовіддачі, індивідуальних діях, тепер головне – думка. Суперник втомлюється бігати без м'яча, в обороні з'являються дірки, якими можна користуватися.

     Читайте також: «Гол забив Андрій Шевченко» українською Путін чув чітко. До 20-річччя матчу Росія – Україна у Москві
    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи Збірна України Андрій Шевченко Євро-2020 Іван Ордець спорт поза політикою
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ