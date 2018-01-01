У «Маріуполь» на перегляд прибув захисник з п'ятого французького дивізіону
- Сьогодні, 11:19
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Адель Гафеті. Фото: Zbirna.com
Не виключається поява ще кількох легіонерів
«Маріуполь» переглядає захисника Аделя Гафеті.
23-річний алжирець представляє «Олімпік» Нуазі-ле-Сек, який виступає в п'ятому за силою дивізіоні Франції.
Гафеті є вихованцем «Нансі», футбольну освіту він отримував в «Рейнджерс» і «Норвічі».
Також футболіст виступав у складі алжирського «Орана» і англійського «Олдхема».
Також очікується приїзд захисника «Вардара» Бесіра Демірі, про який повідомлялося раніше.
Не виключається поява ще кількох легіонерів.
Як відомо, першим футболістом, який підписав контракт з «Олімпіком» у 2018 році, став нападник Руслан Кісіль, який здатний зіграти як у центрі атаки, так і на фланзі.
Джерело: zbirna.com