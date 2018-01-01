У «Маріуполь» на перегляд прибув захисник з п'ятого французького дивізіону

Не виключається поява ще кількох легіонерів

«Маріуполь» переглядає захисника Аделя Гафеті. 23-річний алжирець представляє «Олімпік» Нуазі-ле-Сек, який виступає в п'ятому за силою дивізіоні Франції. Гафеті є вихованцем «Нансі», футбольну освіту він отримував в «Рейнджерс» і «Норвічі». Також футболіст виступав у складі алжирського



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Адель Гафеті. Фото: Zbirna.com

Не виключається поява ще кількох легіонерів

«Маріуполь» переглядає захисника Аделя Гафеті.

23-річний алжирець представляє «Олімпік» Нуазі-ле-Сек, який виступає в п'ятому за силою дивізіоні Франції.

Гафеті є вихованцем «Нансі», футбольну освіту він отримував в «Рейнджерс» і «Норвічі».

Також футболіст виступав у складі алжирського «Орана» і англійського «Олдхема».

Також очікується приїзд захисника «Вардара» Бесіра Демірі, про який повідомлялося раніше.

Не виключається поява ще кількох легіонерів.

Як відомо, першим футболістом, який підписав контракт з «Олімпіком» у 2018 році, став нападник Руслан Кісіль, який здатний зіграти як у центрі атаки, так і на фланзі.

Джерело: zbirna.com