Країна-агресор Росія звинуватила міністра спорту України Жданова у непрофесіоналізмі

В РФ розкритикували українську владу за те, що вона виступає проти того, щоб спортсмени їхали туди на змагання

Член комітету Держдуми РФ з фізичної культури, спорту, туризму й у справах молоді Дмитро Свищев розкритикував міністра спорту України Ігоря Жданова, який виступив проти поїздки українських спортсменів на чемпіонат Європи зі спортивної боротьби, що проходить у Росії. Як стверджує «Спорт-Экспресс», за його словами, заяви українського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Жданов. Фото РИА Новости Украина

В РФ розкритикували українську владу за те, що вона виступає проти того, щоб спортсмени їхали туди на змагання

Член комітету Держдуми РФ з фізичної культури, спорту, туризму й у справах молоді Дмитро Свищев розкритикував міністра спорту України Ігоря Жданова, який виступив проти поїздки українських спортсменів на чемпіонат Європи зі спортивної боротьби, що проходить у Росії.

Як стверджує «Спорт-Экспресс», за його словами, заяви українського міністра спорту доводять, що український уряд йде проти волі свого власного народу.

«Український міністр своїми висловлюваннями демонструє свій непрофесіоналізм. Йому спортсмени неодноразово заявляли, що неучасть у чемпіонаті Європи не дає гарантії відібратися на наступну Олімпіаду. Але він їх просто не чує і не хоче чути», - сказав Свищев.

Член комітету Держдуми РФ навіть почав посилатися на невідому статистику, яка «стверджує, що з кожним роком все більше українських команд приїжджають у Росію».

Також він чомусь вирішив, що все більше українських уболівальників їдуть до країни-агресора.

Надалі Свищев перейшов остаточно на політику, розповідаючи про «величезні черги на кордоні України та Криму».

«Спортсмени, які приїхали у Росію, - це справжні патріоти своєї країни, які прославляють Україну, всупереч божевільним заявам своєї влади. Вони розуміють, що спорт не може і не повинен бути політично забарвленим», - підсумував він.

Нагадаємо, Жан Беленюк подякував борцям, які поїхали на чемпіонат Європи у Росію.